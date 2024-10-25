مسلمون أمريكيون يتحدثون عن اتجاهات تصويتهم في انتخابات الرئاسة (فيديو)

تباينت آراء عدد من الأمريكيين المسلمين – في تسجيلات أرسلوها للجزيرة مباشر – بشأن من سيمنحونه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل.

فبينما قال بعضهم إن أغلب المسلمين في أمريكا سيصوتون لصالح مرشحة الحزب الأخضر جيل ستاين بسبب موقفها الداعم لفلسطين والمناهض لتصدير الأسلحة لإسرائيل، قال آخرون إن الكثير من أبناء الجالية العربية سيصوتون للمرشح الجمهوري دونالد ترامب نظرا لسياسته الاقتصادية وموقفه من قضايا الإجهاض والمثلية الجنسية.

وأجمع المشاركون على حالة الغضب بين المسلمين في الولايات المتحدة تجاه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، وأشاروا إلى أن موقف مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس لن يكون مختلفا عنه.

ويعد المسلمون الأمريكيون أحد أكثر المجموعات المؤثرة في الانتخابات الأمريكية وذلك لوجود عدد كبير من الناخبين المسلمين في ولايات متأرجحة رئيسية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معربا عن دعمه وتأييده لنائبته هاريس لتحل محله مرشحةً رئاسيةً عن الحزب الديمقراطي.