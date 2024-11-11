جمهور الجزيرة مباشر يندد بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في جباليا (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن استيائه وغضبه الشديد من المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا بقطاع غزة، مؤكدا ضرورة محاسبة تل أبيب دوليًّا على جرائمها.

وفي مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة على منصة تلغرام، شدد المشاركون على رفضهم لاستمرار ما وصفوه بـ”مجازر الإبادة الجماعية” التي تستهدف الشعب الفلسطيني، والتي كان أحدثها استهداف جباليا شمالي القطاع.

وطالب الجمهور بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في إنهاء هذه الجرائم المصنّفة ضد الإنسانية.

وفجر أمس الأحد، استشهد 36 فلسطينيًّا بينهم 15 طفلا وأصيب العشرات بجروح، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان لعائلة “علوش” في بلدة جباليا.