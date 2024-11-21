في اليوم العالمي للطفل.. جمهور الجزيرة مباشر يندد بقتل إسرائيل 18 ألف طفل في غزة (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع اليوم العالمي للطفل في ظل استشهاد 18 ألف طفل في قطاع غزة.

وحمّل المشاركون كل المنظمات الدولية مسؤولية ما يحدث للطفل الفلسطيني الذي سلبه الاحتلال حقه في الحياة والتعلم والعيش في بيئة كريمة، إضافة إلى أنه حوّل بيته ومدرسته إلى ركام.

وطالب آخرون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال العزّل، وشددوا على ضرورة حمايتهم من جرائمها المتمثلة في الاستهداف والقتل الممنهج والتجويع والترحيل والتهجير.

واستشهد في غزة نحو 18 ألف طفل فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، ومع حلول ذكرى اليوم العالمي للطفل، ارتكب الاحتلال أمس الأربعاء، مجزرة جديدة فقتل 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وذلك جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

وسنويًّا يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل عدوان إسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة.