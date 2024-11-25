كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع دعوة بوريل إلى تنفيذ أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟ (شاهد)

علّق جمهور الجزيرة مباشر على دعوة مسؤول السياسة الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيب بوريل، إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأكد المشاركون عبر فيديوهات خاصة للجزيرة مباشر، أن المسؤول الأوروبي “يحاول تدارك انحياز الغرب إلى الكيان الصهيوني” في ظل الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة المحاصَر.

“قرار استثنائي”

وأضافوا أن قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “هو حدث تاريخي واستثنائي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي”.

وأشاروا إلى وجوب الامتثال لقرار الجنائية الدولية وتطبيقه من قبل الدول الأعضاء والمضي على خطى هولندا التي ستلتزم بهذا القرار.

واعتبروا أن حجم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أوقع الاتحاد الأوروبي وكل الدول الغربية في حرَج وهو ما دفعهم إلى الالتزام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين لنتنياهو وغالانت.

وفي وقت سابق، قال بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر الجنائية الدولية، موضحًا أنه “ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة”.