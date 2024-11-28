جمهور الجزيرة مباشر يطالب بوقف الحرب في غزة أسوة بلبنان (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أسوة بالاتفاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال المشاركون في فيديوهات أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر “إن وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة التنديد الدولي بالمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وجاء كذلك نتيجة كثافة ضربات حزب الله التي أدخلت الإسرائيليين إلى الملاجئ”.

وندد المشاركون بوقوف إدارة بايدن بجانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مشيرين إلى أن أمريكا استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد وقف إطلاق النار في غزة بحجة عدم إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة.

وأكد المشاركون أن اتفاق وقف الحرب في لبنان جاء لتحسين صورة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما خسر حزبه الانتخابات الأخيرة مطالبين الولايات المتحدة بوقف دعمها لإسرائيل وإجبارها على وقف الحرب على غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وكان بايدن قد أعلن، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق، إن الاتفاق تمّت صياغته ليكون وقفا دائما للأعمال القتالية، “لن يُسمح لما تبقى من حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى بتهديد أمن إسرائيل مجددا”.

وأشار بايدن إلى أن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.