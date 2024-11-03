جمهور الجزيرة مباشر يعلق على بيان رؤساء منظمات أممية عن الوضع في شمال غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع بيان لرؤساء 15 منظمة أممية، قالوا فيه إن الوضع في شمالي قطاع غزة “مروع”.

وقال مشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إن البيان لم يأتِ بجديد، وإن معظم المنظمات العالمية تدرك اليوم حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

وناشد مشاركون المنظمات الدولية التدخل وإغاثة الفلسطينيين وحمايتهم من المجازر التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الأطفال والشيوخ والنساء، في حين رأى متابعون أنها لا تستطيع القيام بأي خطوة تسهم في إغاثة المنكوبين باعتبار أن هؤلاء الأبرياء “خارج تصنيفاتهم”، على حد قولهم.

وتساءل مشاركون عن القوانين الدولية، ومدى أهميتها أو الفائدة منها، وطبيعة دورها في “حماية الإنسان والإنسانية من الظلم والاضطهاد”.

وقال رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة إن الشعب الفلسطيني في شمال غزة معرَّض لخطر الموت الوشيك بسبب المجاعة والعنف، واصفين الوضع بأنه “مروع”.