جمهور الجزيرة مباشر يعلق على فظائع نظام الأسد في سجن صيدنايا (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن غضبهم واستيائهم من الفظائع التي ارتكبها نظام بشار الأسد داخل سجن صيدنايا.

وقال المشاركون، في مقاطع أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إن سجن صيدنايا هو عنوان للموت والرعب ومسلخ للكبار والصغار.

وأكد أحد المشاركين أن شقيقه توفي داخل سجن صيدنايا نتيجة التعذيب الشديد.

وطالب الجمهور المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بمحاسبة بشار الأسد وكبار مساعديه على تلك الجرائم التي ارتكبت في هذا السجن السيّئ السمعة.

وأشار الجمهور إلى أن حزب البعث السوري كان يمارس إجرامًا فاق ما فعله الجيش الأمريكي في سجن “أبو غريب” بالعراق، على حد وصفهم.

واستنكروا وجود مكابس للتخلص من جثث المعتقلين عقب إعدامهم، مشيرين إلى أن أجساد المعتقلين تحولت إلى هياكل عظمية جراء التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.

وأدان جمهور الجزيرة مباشر أن يكون مثل هذا التعذيب موجودًا في القرن الحادي والعشرين معربين عن فرحتهم بانتهاء حكم عائلة الأسد.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا بريف العاصمة دمشق دون العثور على أقبية أو زنازين أو أقسام سرية يقبع فيها معتقلون محتملون بعد تحرير العديد منهم عقب انهيار نظام حزب البعث برئاسة بشار الأسد، فجر الأحد.

وطالب الدفاع المدني “المؤسسات الدولية المختصة والسلطات المحلية بدعم جهود المجتمع المدني السوري للكشف عن مصير المفقودين من كل الأطراف”.