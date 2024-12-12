هكذا علّق جمهور الجزيرة مباشر على بناء إسرائيل جدارا عازلا مع سوريا (فيديو)

استنكر جمهور الجزيرة مباشر توسيع إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السوري عبر السيطرة على المنطقة الحدودية.

وقال المشاركون في مقاطع مصورة عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن إسرائيل لديها خوف كبير عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، مشيرين إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي كان لديهم قدر كبير من الطمأنينة أثناء وجود بشار الأسد في الحكم لأنه لن يسعى لتحرير الجولان.

وأضاف جمهور الجزيرة مباشر أن إسرائيل تخشى من فتح جبهة إسناد للفلسطينيين من سوريا، وأن الاجتماعات الأمنية الإسرائيلية المستمرة تناقش خطر تحرير سوريا على الأمن القومي الإسرائيلي.

يذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرع في بناء جدار على الحدود السورية، وأن الأولوية في ذلك للمناطق القريبة من المستوطنات، مشيرة إلى أن “الجدار مع سوريا يهدف إلى إحباط أي محاولة توغل مسلح باستخدام مركبات لمستوطنات الجولان”.

وكان رئيس وزراء الكيان، قد أعلن في بيان، احتلال المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل، مبرّرًا ذلك بانهيار اتفاقية فك الارتباط بسبب ترك الجنود السوريين لمواقعهم، وقال إنه أوعز للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة والمواقع المجاورة لها.

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 أن قرار إسرائيل ضم الجولان “لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي”.