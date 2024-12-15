هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعادة فتح السفارة التركية في سوريا (فيديو)

رحَّب جمهور الجزيرة مباشر باستئناف عمل السفارة التركية في دمشق بعد توقف دام 12 عاما.

وقال المشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إن تركيا وقفت بجوار الشعب السوري وفتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين جراء مجازر بشار الأسد بحق شعبه.

“تداعيات إيجابية”

وأشار جمهور الجزيرة مباشر إلى أن تركيا حليف إقليمي لسوريا، وأن إعادة فتح السفارة ستكون لها تداعيات إيجابية على سوريا، وطالب المشاركون باقي دول العالم بإعادة فتح سفاراتهم في سوريا أسوة بتركيا.

ودعا الجمهور تركيا إلى استمرار وقوفها بجانب سوريا والتصدي لأي محاولة لإفشال الثورة السورية، مشيرين إلى أن الشعب السوري لا يثق في روسيا أو أمريكا.

وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها. وأضاف أنه كلَّف برهان كور أوغلو، سفير تركيا السابق في موريتانيا، ليكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه إلى العاصمة السورية.

وفي 26 من مارس/آذار 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قِبل نظام الأسد آنذاك.