جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تعمّد الاحتلال نسف وتدمير مخيم جباليا (شاهد)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن غضبهم من تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف وتدمير مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد المشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة لجزيرة مباشر، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين الموجودين في مخيم جباليا، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال يجبر الغزاويين على التهجير القسري بعدما فشل في تحقيق أهدافه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقال المشاركون إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّرت الطرق والمنازل والمستشفيات والبنية التحتية في مخيم جباليا على مرأى ومسمع من العالم.

صمت المجتمع الدولي

واستنكر جمهور الجزيرة مباشر صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة خاصة في مخيم جباليا.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تدمير مركز (أبو شباك) الصحي في جباليا البلد بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي. وكان المركز يقدّم خدمات الرعاية الأولية بمستواها الثالث، ويضم مركزًا للصحة النفسية المجتمعية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والصحي في القطاع.

ويشمل المركز مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية، هي: الرعاية قبل الولادة وبعدها، ورعاية الطفل، والطب العام، والعلاج الطبيعي، وخدمات الطوارئ، والأمراض الجلدية، وطب الأذن والأنف والحنجرة، والصحة النفسية، وخدمات المختبر والصيدلية، والتغذية، والزيارات المنزلية. كما يحتوي على مرافق متقدمة تشمل أجهزة الأشعة وتصوير الموجات فوق الصوتية.

ويأتي تصعيد الاحتلال مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، وتزايد استهداف المنشآت الصحية والمدنيين، وسط دعوات دولية إلى وقف العنف وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية.