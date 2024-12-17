جمهور الجزيرة مباشر ينعى مصور الجزيرة أحمد اللوح (فيديو)

نعى جمهور الجزيرة مباشر، أحمد اللوح مصور شبكة الجزيرة الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع المدني في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة أول أمس الأحد.

وأكد المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين بشكل مباشر، لمحاولة طمس الحقيقة وللضغط على الصحفيين لثنيهم عن أداء دورهم.

وقال جمهور الجزيرة مباشر إن المصور أحمد اللوح أدى واجبه الصحفي والمهني على أكمل وجه، ونقل للعالم حقيقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

أسماء الشهداء ستبقى خالدة

وقدم الجمهور التعازي لشبكة الجزيرة الإعلامية وباقي المؤسسات الإعلامية التي قدمت صحفييها شهداء خلال أداء عملهم، مشيرين إلى أن أسماء الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الفلسطينيين.

واستنكر المشاركون الصمت الدولي اتجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين والنساء والأطفال، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة.