كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات سموتريتش الرافضة لقيام دولة فلسطينية؟ (فيديو)

استنكر جمهور الجزيرة مباشر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.

وقال المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن إلى قناة الجزيرة مباشر، إن وزير المالية الإسرائيلي دائما ما يتخذ خطوات وإجراءات ” متطرفة” بحق الفلسطينيين، كمصادرة أموالهم والتوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية.

الخطر الأكبر

وأكد المشاركون أن إسرائيل لن تسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية بجوار الكيان المحتل، مشيرين إلى أن قيام دولة فلسطينية سينشر السلام في المنطقة. وأضاف الجمهور أن “إسرائيل هي أكبر خطر على العرب والعالم”.

وأدان جمهور الجزيرة مباشر المجازر المروعة التي تقوم بها إسرائيل في غزة مطالبين مجلس الأمن بتنفيذ القانون الدولي وردع قادة إسرائيل حتى لا تشتعل المنطقة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قال إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية. وأضاف في منشور على منصة إكس “نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا”.

وتابع “لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر”.