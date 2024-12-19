جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع مقاضاة عائلات فلسطينية للخارجية الأمريكية (فيديو)

وصف جمهور الجزيرة مباشر، مقاضاة عائلات فلسطينية للخارجية الأمريكية لدعمها الجيش الإسرائيلي بأنها خطوة إيجابية.

وأكد المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، أن الولايات المتحدة شريكة فيما يجري في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية، وقال المشاركون “إن أمريكا تزود إسرائيل بالقنابل والأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين”.

ودعا الجمهور جميع الجاليات الفلسطينية في أنحاء العالم إلى أن يحذوا حذو العائلات الفلسطينية في أمريكا، ورفع دعاوى ضد إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.

واستنكر الجمهور الدعم الأمريكي لإسرائيل رغم المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أن أمريكا تسعى إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما أصدرت مذكرة اعتقال لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبوا بأن تشمل الدعوى القضائية أيضا إدارة البيت الأبيض ولا تقتصر على الخارجية الأمريكية فقط.

يذكر أن عائلات من أصول فلسطينية رفعت شكوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أمريكي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.