جمهور الجزيرة مباشر يقترح على الحكومة السورية الجديدة مجموعة من الأولويات (فيديو)

اقترح جمهور الجزيرة مباشر على الحكومة السورية الجديدة تسريع إعادة الإعمار، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وقال المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إنه يجب على الحكومة السورية الجديدة محاكمة كل من تورط في إراقة دماء السوريين، واعتبار كل من قُتل في سجون الأسد شهيدا.

الأولوية الآن

وأكد المشاركون أن الأولوية الآن لتنمية الاقتصاد وتعزيز الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب، وإعادة سوريا إلى المحيط العربي، وبناء علاقات جديدة مع دول الجوار وأمريكا.

ودعا المشاركون إلى القضاء على منظومة الفساد، وسرعة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وشددوا على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد قال إنه يجب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما يجب رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، وأكد في تصريحات صحفية أن سوريا أنهكتها الحرب ولا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب.