شاهد: جمهور الجزيرة مباشر يطالب بمحاسبة الاحتلال بعد اعتراف وزير إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة

أعرب جمهور قناة الجزيرة مباشر عن استيائه الشديد من الجرائم التي أكدها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، باعترافه بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وتطهير عرقي شمالي قطاع غزة.

وطالب الجمهور عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة، بضرورة محاسبة قادة إسرائيل على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر أن إسرائيل تستخدم الأسلحة والقنابل المحرمة دوليا، وتنفذ عمليات إعدام ميدانية خارج إطار القانون إضافة إلى الاستهداف المتعمد للمستشفيات.

دعوة إلى التحرك العاجل

واستنكر الجمهور استمرار الدعم الأمريكي لتل أبيب، رغم اعتراف قادة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الجمهور الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الحرب والإبادة التي ترتكبها في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، قد اعتبر أن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في قطاع غزة هو تطهير عرقي وليس حربا من أجل هدف مشروع.

ورغم تعرضه لانتقادات، قال يعالون “لا أتراجع عما قلته، إنهم ينفذون جرائم حرب في شمال غزة. ما قلته بشأن التطهير العرقي في قطاع غزة أستند فيه إلى ما أبلغني به ضباط هناك”.