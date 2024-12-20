هكذا تفاعل جهور الجزيرة مباشر مع اعتراف جنود إسرائيليين بارتكاب فظائع بغزة ( فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن غضبه الشديد جراء اعتراف ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال والمدنيين في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إن هذه الاعترافات تعد دليل إدانة قوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من فظائع بحق المدنيين في غزة.

وأكد المشاركون أن تلك الجرائم في غزة سيرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية أيضا، طالما هناك حالة من الصمت العالمي. وقال المشاركون إنه من العار على النظام الدولي أن يرى جثث الشهداء تنهشها الكلاب في قطاع غزة، ويقف عاجزا، مشيرين إلى أن غزة أصبحت جحيما للأطفال جراء جرائم الاحتلال.

“مليشيا مسلحة”

وأضاف المشاركون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم إبادة جماعية في غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، وأن إسرائيل تتمتع بحماية دولية رغم توثيق جرائمها.

وكانت صحيفة” هآرتس” الإسرائيلية نشرت أمس الأربعاء شهادات لجنود وضباط في الجيش الإسرائيلي خدموا في محور” نتساريم” وسط قطاع غزة، قالوا فيها إن جيشهم يقتل بالرصاص كل فلسطيني يقترب من المنطقة ولو كان طفلا أو غير مسلح، ويترك للكلاب بعدها لتنهش جثثهم.

وقالت الصحيفة في تحقيق استند إلى إفادات عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين إن الجيش الإسرائيلي يتصرف في غزة كـ”مليشيا مسلحة” مستقلة دون التقيد بقوانين، لأن هناك سلطة غير محدودة ممنوحة لقادته في القطاع.