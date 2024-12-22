جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تعمُّد الاحتلال ترك جثث شهداء غزة لتنهشها الكلاب (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن غضبه الشديد لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني في غزة من انتشال جثث الشهداء، وتركها في الشوارع لتنهشها الكلاب.

وأكد مشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الهدف من ذلك هو زيادة الضغط على الفلسطينيين بعدما رفضوا النزوح وتمسكوا بالبقاء في أرضهم رغم جرائم إسرائيل بحقهم، مشيرين إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني قوية ولن تنكسر أبدًا.

إبادة على الهواء

وأضاف الجمهور أن منع إسرائيل الوصول إلى جثث الشهداء واستهداف المساعدات الإغاثية والإنسانية يُعَد “جريمة حرب” لا تسقط بالتقادم.

وقال الجمهور إن عمليات الإبادة في غزة تجري على الهواء ويراها العالم أجمع، وطالبوا مجلس الأمن الدولي بتطبيق قرار وقف الإبادة.

دعوة إلى تصعيد المقاطعة

ودعا الجمهور دول العالم إلى منع تزويد إسرائيل بالأسلحة والاستمرار في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ووجَّه الجمهور التحية للشعب الفلسطيني ولغرفة المقاومة المشتركة لصمودهم البطولي.

وكان جهاز الدفاع المدني في غزة قد أصدر بيانا، أمس الأحد، أكد فيه أن الاحتلال يمنع أفراده والفِرَق الطبية من الوصول إلى بعض المناطق في القطاع بزعم أنها مناطق قتال خطرة، ويطلق النار مباشرة على الطواقم التي تحاول الاقتراب.

وأوضح البيان أن سياسة الاحتلال هذه، أدت إلى تعرُّض جثث الشهداء لنهش الكلاب الضالة الجائعة، التي وجدت فيها “طعامًا” وسط تعمُّد جنود الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح بنقلها.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن هذه الممارسات الإسرائيلية تنتهك مواثيق القانون الدولي وأعرافه، التي تقر بالحماية القانونية للقتلى واحترام جثثهم.