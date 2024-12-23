صوت الناس|سوريا

جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تحذيرات من ثورة مضادة في سوريا (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 54 seconds
23/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202401:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن خوفه من عودة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى سوريا مرة أخرى.

وطالب المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر الحكومة السورية المؤقتة “بالضرب بيد من حديد والوقوف بقوة ضد عودة النظام البائد”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال المشاركون إن المرونة والتسامح من الحكومة السورية المؤقتة دفعا بعض المحسوبين على نظام الأسد إلى التظاهر والمطالبة بمطالب ليست في وقتها.

“أين كانوا؟”

وتساءل الجمهور “أين كان هؤلاء المتظاهرين أثناء إعدام بشار الأسد للمئات من الشعب؟ وأين كانوا عندما كانت طائراته تلقي بالبراميل المتفجرة على أحياء سكنية كاملة لإبادتها؟”.

ودعا الجمهور الشعب السوري إلى التكاتف والتلاحم في هذه “المرحلة الخطيرة” من نجاح ثورتهم.

وكان ناشطون قد حذروا من الثورة المضادة في سوريا بعد وقفات نظمها عدد من المحسوبين على نظام الأسد للمطالبة “بالمساواة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان