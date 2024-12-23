جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تحذيرات من ثورة مضادة في سوريا (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن خوفه من عودة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى سوريا مرة أخرى.

وطالب المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر الحكومة السورية المؤقتة “بالضرب بيد من حديد والوقوف بقوة ضد عودة النظام البائد”.

وقال المشاركون إن المرونة والتسامح من الحكومة السورية المؤقتة دفعا بعض المحسوبين على نظام الأسد إلى التظاهر والمطالبة بمطالب ليست في وقتها.

“أين كانوا؟”

وتساءل الجمهور “أين كان هؤلاء المتظاهرين أثناء إعدام بشار الأسد للمئات من الشعب؟ وأين كانوا عندما كانت طائراته تلقي بالبراميل المتفجرة على أحياء سكنية كاملة لإبادتها؟”.

ودعا الجمهور الشعب السوري إلى التكاتف والتلاحم في هذه “المرحلة الخطيرة” من نجاح ثورتهم.

وكان ناشطون قد حذروا من الثورة المضادة في سوريا بعد وقفات نظمها عدد من المحسوبين على نظام الأسد للمطالبة “بالمساواة”.