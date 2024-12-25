مشاركون على الجزيرة مباشر يعلقون على تدمير جيش الاحتلال لمخيم جباليا (فيديو)

استنكر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر تعمُّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشار المشاركون، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه “بلا أخلاق أو وازع ديني”.

وقال المشاركون إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة كله وليس في مخيم جباليا فقط”. وأضافوا أن “قوات الاحتلال لا تستطيع إلا قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمستشفيات لسكان قطاع غزة”.

وأوضح المشاركون أن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تُنقل مباشرة على الهواء ويشاهدها العالم، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى استخدام مقاطع الفيديو مادة إدانة واضحة لإسرائيل.

والأحد الماضي، قالت صحيفة هآرتس إن جيش الاحتلال دمر نحو 70% من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مشبهة إياه بمدينة الأشباح، بعد أن كان حتى بداية الحرب أحد أكثر الأماكن ازدحامًا في العالم، خلال عمليته العسكرية التي بدأت هناك في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتلك هي المرة الثالثة التي يجتاح فيها جيش الاحتلال مخيم جباليا، كانت الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في مايو/أيار الماضي.