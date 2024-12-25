هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع دمج الفصائل السورية المسلحة في وزارة الدفاع (فيديو)

رحب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، بنجاح القيادة الجديدة في سوريا إلى التوصل لاتفاق مع قادة الفصائل المسلحة يقضي بدمجها في وزارة الدفاع.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن تلك الخطوة إيجابية وستساعد في حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن الاتفاق سيساهم في منع الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي بين الفصائل.

دولة قانون

وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون سوريا دولة قانون ومؤسسات لا دولة فصائل طائفية، وأضافوا أن الأولوية الآن لإعادة الأمن والديمقراطية في كافة ربوع سوريا.

وأوضح المشاركون أن وجود السلاح في يد الدولة فقط سيحقق الاستقرار العسكري والاجتماعي والاقتصادي للشعب السوري، معربين عن أملهم في تحرير فلسطين أسوة بسوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أفادت نقلا عن القيادة العامة الجديدة بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال رئيس الوزراء محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق والضباط المنشقّين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.