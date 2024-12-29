صوت الناس

هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع شجاعة وصمود الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية (فيديو)

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29/12/2024

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع شجاعة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

وعبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى خدمة الخط الساخن للجزيرة مباشر، قال المشاركون إن مشهد خروج الطبيب أبو صفية وحيدا بردائه الأبيض وهو يواجه دبابات الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن قطاع غزة الذي يقف وحيدا أمام قوات الاحتلال.

وأكد المشاركون أن “أبو صفية” هو “أيقونة صمود وثبات متفردة” في قطاع غزة. وأضافوا أنه كان يدعم الغزيين نفسيا خلال وجودهم بالمستشفى.

وأشار المشاركون إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نجل الدكتور “أبو صفية”، وأدى عليه صلاة الجنازة ثم عاود العمل بمستشفى كمال عدوان، ليضرب مثالا على صمود الشعب الفلسطيني.

وقال المشاركون إنه ظل يداوي الجرحى رغم الجوع والإرهاق، تحت رصاص جيش الاحتلال، الأمر الذي يعدّ بطولة في التاريخ الإنساني ومثالا للنبل والشجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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