عبر الجزيرة مباشر.. صحفيون من دول عدة يتضامنون مع زملائهم في غزة (فيديو)

وجَّه صحفيون من دول عدة عبر قناة الجزيرة مباشر بتلغرام رسائل تضامن لزملائهم في قطاع غزة، مشيدين بمواقفهم البطولية لنقلهم الحقيقة إلى العالم تحت النيران.

وقال الصحفي السوداني أنس الإمام عبر مقطع مصور للخط الساخن للجزيرة مباشر إن الصحفيين في غزة “يدفعون أرواحهم مقابل نقل ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة”.

واستنكرت الصحفية المصرية شيماء جلال تعمُّد استهداف قوات الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة، وأضافت في مقطع مصور أن الاحتلال “يخشى الكاميرا والورقة لأنه لا يريد أن يعرف العالم الجرائم التي يرتكبها في غزة”.

وقالت الصحفية التونسية خولة بن قياس “إن المجتمع الدولي لم يتحرك منذ اليوم الأول للإبادة الجماعية في غزة لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الصحفيين في غزة”، وأشارت إلى أن الصحفيين في غزة يدفعون ثمنا غاليا لنقل الحقيقة إلى العالم.

وأعرب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو عن تضامن الصحفيين السوريين مع زملائهم في قطاع غزة من أجل نصرة الحق الفلسطيني، موجها التحية لأرواح الصحفيين الذين استشهدوا في غزة.

وقالت الصحفية التركية علا جغل لزملائها في غزة “أنتم صوت الحق الذي يخاطر بحياته ليوثق الاستهدافات الإسرائيلية لتبقى الحقيقة حية، أنتم صوت الحقيقة وحراس الضمير الإنساني في ظل الصمت العالمي”.

وقال الصحفي الليبي نعيم العشيبي إن الصحفيين في غزة يقومون بـ”واجب مقدس” منذ بداء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة قد أعلن الأحد الماضي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 192، منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفي في شبكة القدس الإخبارية ميسرة صلاح.