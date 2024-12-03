كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع “تحرير” معتقَلات من سجون النظام السوري (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن فرحتهم لعودة بعض أهالي سوريا إلى منازلهم، وتحرير بعض النساء المعتقلات من سجون النظام السوري، وذلك بعدما تمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة على بعض المناطق.

وأكد المشاركون، في مقاطع أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، أن قوات جيش النظام السوري قصفت المواطنين بشكل عشوائي دون مراعاة لوجود الأطفال والنساء.

وطالب جمهور الجزيرة مباشر رئيس النظام السوري بشار الأسد، بوقف الحرب الدائرة وإجراء انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه، مشيرين إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الصراع الدائر في بعض الدول العربية كسوريا والعراق والسودان.

وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب، ومدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.