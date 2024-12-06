جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على دعوات فرض حكم عسكري في غزة (فيديو)

أكد عدد من متابعي الجزيرة مباشر أن إرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر في النهاية على جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم إنفاقه مليارات الدولارات في حربه على قطاع غزة.

وقال المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي صورة نصر له خلال السنة الثانية له على التوالي من حربه على غزة”، ورأوا أن ذلك دليل على “قوة المقاومة وثبات الشعب الفلسطيني”.

وأضافوا أن تنظيم الإسرائيليين مظاهرات واعتصامات من أجل وقف الحرب وإعادة الأسرى دليل على فشل قادة الاحتلال في إدارة الحرب.

وأكد المشاركون أن “إسرائيل إلى زوال ولن تصمد طويلا أمام المقاومة الفلسطينية”، مشيرين إلى أنها تتكبد خسائر يومية اقتصادية وبشرية، إضافة إلى الهزائم النفسية وعدم رغبة الجنود بالمشاركة في حرب غزة.

وكان تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مؤسسات أمنية، قد قدَّر أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة سيتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.

وقال محللون ومعارضون إسرائيليون في الأشهر الماضية إن الحكومة برفضها وقف إطلاق النار في غزة إنما تدفع إلى فرض حكم عسكري على القطاع.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه. وصدرت دعوات مشابهة عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.