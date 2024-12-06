صحفيو فلسطين للجزيرة مباشر: مستمرون في نقل الحقيقة رغم الاستهداف الإسرائيلي (فيديو)

أكد عدد من الصحفيين الفلسطينيين لا سيما العاملين في قطاع غزة إصرارهم على نقل الحقيقة للعالم رغم تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم.

وشددوا في مقاطع “فيديو” أرسلوها للخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، على أداء مهمتهم وكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.

وقال محمد قريقع، مراسل الجزيرة، إنه منذ أكثر من 420 يوما على التوالي والزملاء يقدمون أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة للعالم، مؤكدا استمرار الصحفيين في نقل الحقيقة رغم المخاطر والصعاب التي يتعرضون لها.

وقال إسلام بدر، مراسل التليفزيون العربي في غزة، إن أعداد الصحفيين الشهداء في غزة مرشحه للزيادة نتيجة استمرار عمليات القتل والإبادة، مطالبا العالم بلجم إسرائيل حتى تتوقف عن جرائمها في غزة.

وأكد الصحفي الفلسطيني محمود مطر أن أكثر من 192 صحفيا استشهدوا في غزة، وأن هؤلاء الصحفيين ليسوا مجرد أرقاما ولكنهم هم “عيون” حقيقية في نقل الحقيقة للعالم، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول إسكات صوت الصحفيين حتى لا ينكشف حجم جرائمه في غزة.

وقالت الصحفية الفلسطينية إسراء الشيخ “في كل العالم تكون مهمة الصحفي أن ينقل الخبر إلا في غزة أصبح الصحفي هو الخبر”، وأضافت “في العالم من المفترض أن تساهم بزة الصحفي بحمايته إلا في غزة أصبحت هذه البزة مسوغا أساسيا لاستهداف الصحفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول نقل الصورة الحقيقية”.

وشدد الصحفي الفلسطيني نورس ذياب على مواصلة الصحفيين عملهم في نقل الحقيقة للعالم باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل التاريخ كأكبر مرتكب مجازر بحق الصحفيين.

كما وجّه الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي التحية لزملائه العاملين داخل قطاع غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إسكات صوت الصحفيين من أجل إخفاء جرائمه التي يرتكبها هناك.

واستنكرت المراسلة الصحفية روان عيسى تعمد استهدافهم من قبل جنود الجيش الإسرائيلي رغم ارتدائهم الدرع الصحفي وكل ما يلزم للتعريف بهويتهم الصحفية مشددة على مواصلة نقل الصوت والصورة من أجل كشف مجازر الاحتلال في غزة.