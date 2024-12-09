كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع سقوط نظام الأسد (فيديو)

وجه جهور الجزيرة مباشر التحية والتهنئة إلى الشعب السوري بمناسبة انتصار ثورته وانتهاء حكم عائلة الأسد.

وأكد المشاركون، في مقاطع أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، أن الشعب السوري قدم الكثير من الشهداء والتضحيات حتى ينال حريته، وطالب الجمهور السوريين بالحفاظ على ثورتهم وعلى مؤسسات الدولة وعدم الدخول في صراعات، وأن تكون سوريا دولة موحدة وغير مقسمة.

وأعرب جمهور الجزيرة مباشر عن أمله في تحرير فلسطين وإنهاء الحرب في غزة، مشيرين إلى أنه لولا طوفان الأقصى ما كان طوفان الحرية في سوريا.

وقال المشاركون إن فترة حكم عائلة الأسد كانت عصيبة على السوريين فحكموا الشعب بالحديد والنار، وإن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد ارتكبا مجازر مروعة وغير مسبوقة بحق السوريين، وطالبوا بمحاكمة بشار الأسد وملاحقته دوليا جراء الجرائم التي اقترفها بحق شعبه.

وبدأت المعارك بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت المعارضة على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص ودمشق، وأعلنت سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.