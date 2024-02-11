بصوت واهن.. فلسطيني يوجه مناشدة مؤثرة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

ناشد الفلسطيني أحمد أمين عبر قناة الجزيرة مباشر الجهات المعنية مساعدته في السفر لتلقي العلاج في الخارج بعد بتر قدمه اليمنى وجزء من قدمه اليسرى، وإصابته بحروق شديدة نتيجة قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد بصوت متهدج إنه مهدد ببتر قدمه الأخرى إذا لم يحصل على العلاج المطلوب في أقرب وقت، جراء ما يعانيه من حروق من الدرجة الثالثة تسبب تلفًا لأنسجة القدم.

وأشار إلى استشهاد ابنه وإصابة زوجته وابنه الآخر ووالدته جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر أحمد أنه يعيش على المسكنات فقط منذ إصابته قبل 43 يومًا، إذ لا تتوافر الأدوية أو العلاج المطلوب في قطاع غزة بسبب الحصار، ومنع قوات الاحتلال دخول الكميات الكافية منها إلى القطاع.