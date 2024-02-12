جمهور الجزيرة مباشر: قصف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين برفح يؤكد إصراره على تنفيذ سيناريو التهجير (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر استشهاد العشرات جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنازل ومساجد تؤوى نازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذروا في مقاطع فيديو، أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، من تكرار نكبة الشعب الفلسطيني مرة أخرى وتكرار سيناريو التهجير.

وأوضح المشاركون أن كل خطوات جيش الاحتلال واتجاهات عملياته العسكرية تؤكد إصرار إسرائيل على تنفيذ سيناريو التهجير مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة النازحين إلى ديارهم في شمالي القطاع.

وطالب المشاركون أحرار العالم شعوبا وحكومات وخاصة الحكومات العربية والإسلامية بردع إسرائيل عن مجازرها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة مع استعدادات جيش الاحتلال لعملية اجتياح بري لمدينة رفح، متسائلين: إلى أين يذهب أكثر من مليون و300 ألف نازح مكدسين في مساحة صغيرة لا تتجاوز 60 كيلومتر مربع؟