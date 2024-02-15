جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع واقعة تصفية الأسير الفلسطيني في مستشفى ناصر (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر جريمة تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسير فلسطيني بعد أن أرسله وهو مقيد اليدين لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذا هو نهج جيش الاحتلال في التعامل مع الأسرى وغيرهم من الفلسطينيين.

وأضاف المشاركون أن ما قام به جيش الاحتلال هي رسالة إرهاب للنازحين في مستشفى ناصر، مشيرين إلى أن هذه الجريمة تفضح وتؤكد إجرام جيش الاحتلال الذي يدعى كذبًا أنه الأكثر أخلاقية في العالم بالرغم من مقتله لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مشاركون إن هذه الجريمة دليل واضح على انعدام الأخلاق لدى جنود الاحتلال، وإنهم كيان وحشي إجرامي نازي بكل ما تحمله الكلمات من معنى، على حد تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة بحق الشعب الفلسطيني.