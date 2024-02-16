صوت الناس|قطاع غزة

مشاركون للجزيرة مباشر: اقتحام الاحتلال مستشفى ناصر جريمة حرب جديدة (فيديو)

مشاركون: الدم العربي بصفة عامة مستباح لدى الاحتلال

مسن مصاب مستشفى ناصر خان يونس رفح
مدة الفيديو 04 minutes 35 seconds
16/2/2024

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وإجباره الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والنازحين على إخلاء المستشفى.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن الأمر لا يتعلق بقطاع غزة فقط، مضيفين أن الدم العربي بصفة عامة مستباح لدى الاحتلال.

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وذكروا أنه لو قتل فرد واحد فقط من الاحتلال، فسيقوم بقتل مئة شخص من غزة.

ورأى مشاركون أنه لا يوجد اليوم أي قرار يردع الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في استهداف المستشفيات ومحاصرتها واقتحامها.

وقالوا إن ما قامت به قوات الاحتلال يعتبر جريمة حرب تضاف الى سجل جرائم الاحتلال السابقة.

وأعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذه الأفعال تدل على هزيمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال أمام المقاومة الفلسطينية، وفشله في تحقيق أهدافه من الحرب على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر