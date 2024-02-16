هل يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي خوض “مغامرة” في لبنان؟ (فيديو)

تباينت آراء المشاركين من جمهور الجزيرة مباشر، بشأن استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية يُظهر أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

وذهب بعض المشاركين -في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر- إلى عدم قدرة جيش الاحتلال على خوض هذه المغامرة في ظل غرقه في مستنقع غزة وتكبده خسائر فادحة هناك.

وأكد مشاركون آخرون، أن دولة الاحتلال تعاني هزيمة حقيقية في قطاع غزة الذي لم تحقق فيه أيًّا من أهدافها رغم دخول الحرب شهرها الخامس، مشيرين إلى أن دخولها في حرب شاملة في لبنان سيضعها في مستنقع جديد من الصعب عليها الخروج منه.

وفي المقابل رأى آخرون أن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الصراع وإطالة أمد الحرب ليبقى نتنياهو في الحكم أطول فترة ممكنة، غير مستبعدين إقدامه على شنّ حرب على لبنان في محاولة لتدميره كما فعل في قطاع غزة.