جمهور الجزيرة مباشر يعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح (فيديو)

طالب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر محكمة العدل الدولية باتخاذ قرارات أكثر حزمًا تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي التي “أمعنت في الإبادة الجماعية” للشعب الفلسطيني، وتمارس كل أشكال “القتل والحصار والتجويع والتدمير والتهجير”، وهو ما يؤكد ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكد مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أهمية أن تحوّل المحكمة ملف قضية الإبادة الجماعية إلى مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، لاتخاذ قرارات رادعة للاحتلال، مشددين على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

ورأى مشاركون أن محكمة العدل الدولية ليست لديها الأدوات التي تمكنها من إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارتها، مشيرين إلى أن كل المؤسسات الدولية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية من حلفاء إسرائيل الذين يعرقلون أي قرار ليس في مصلحة دولة الاحتلال.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذًا فوريًّا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى تهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يُعَد كابوسًا”، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزَمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة”.