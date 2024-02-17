هل تشن إسرائيل عملية واسعة ضد لبنان؟ جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع استطلاع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الذي أشارت نتائجه إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن ما تفعله دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين من قتل للأطفال وهدم للبيوت وتهجير للنازحين سيساهم في توسيع دائرة القتال في المنطقة، مؤكدين على وجوب ايجاد حل للقضية الفلسطينية لأن ذلك سيسهم في تهدئة الوضع الحالي.

ورأى مشاركون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير قادر على شن عملية عسكرية في لبنان بسبب مشاكله الداخلية واقتصاده المتهاوي جراء الحرب.

وحمّل أحد المتابعين الإعلام الإسرائيلي، الذي وصفه بالمضلل، مسؤولية زيادة الرغبة لدى الإسرائيليين من أجل شن حرب على لبنان.

وأعرب مشاركون عن اعتقادهم أن إسرائيل ستفتح جبهة مع لبنان إذا حققت أهدافها في غزة، لكنهم استبعدوا ذلك.

وقال مشاركون إن المجتمع الإسرائيلي لا يقل إجراما وإرهابا ولا تطرفا عن جيشه واستمرار الحرب لفترة أطول تزيد من احتمال اتساع رقعة الصراع في المنطقة.