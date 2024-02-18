جمهور الجزيرة مباشر يعلق على ذبح فلسطيني في شمال غزة حمارا وأكله بسبب الجوع
أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، ما يحدث في غزة من تجويع للمدنيين وانتهاك حقوق الإنسان التي تنادي بها الأعراف القوانين الدولية.
وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن إلى الجزيرة مباشر، أن هذا هو نهج جيش الاحتلال في التعامل مع المدنيين لإجبارهم قسرا على الهجرة من القطاع.
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وعلق جمهور الجزيرة مباشر على ما أورده أحد الفلسطينيين في غزة، من أنه ذبح حمارا وأكله جراء انعدام السلع الغذائية في شمال قطاع غزة، بأن هذا هو جزء صغير من معاناة أهالي القطاع اليومية التي يعيشونها وتدل على انعدام مقومات الحياة.
ولا يزال الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة بالقتل ومنع دخول مساعدات إنسانية، خاصة إلى شمال غزة.
وقال مشاركون إن غلق المعابر مع قطاع غزة وعدم دخول المساعدات الإنسانية، يعد جريمة حرب وانتهاكا للحقوق الدولية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مع استمرار الصمت الدولي والعربي.