عبر الجزيرة مباشر.. ناشطون ومؤثرون يدعون لاستمرار الدعم والتضامن مع غزة (فيديو)

دعا ناشطون ومؤثرون عبر قناة الجزيرة مباشر إلى استمرار التضامن مع سكان قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت صانعة المحتوى هاجر بيو إن الجميع في تونس عاش مع القضية الفلسطينية منذ الصغر، ويعلم جيدا من الظالم ومن المظلوم.

وأضافت أن أهل غزة كانوا درسا للعالم بصبرهم وشهامتهم ورجولتهم، مؤكدة وقوفها معهم بكل ما أوتيت من قوة.

من جهته، قال الناشط خالد فهد إن غزة والمقاومة لا يقاتلون فقط دفاعا عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى وفك الحصار بل يقاتلون “دفاعا عن حرية وكرامة كل إنسان على وجه هذه الأرض، ودفاعا عن القيم الإنسانية والحرية والعدالة”.

أما صانعة المحتوى يُسرى بورماش فقالت إن أهالي غزة “علمونا العزة والكرامة والصمود في وجه الاحتلال وجرائمه”.

الناشطة والإعلامية الفلسطينية أنسام أبو عودة عبّرت عن ألمها بسبب ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من آلام، وبسبب ما تعرضوا له من “خذلان” أيضا.

وأعرب الممثل أحمد العجيمي عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، قائلا إن ما يحدث في فلسطين يُعَد درسا للعالم أجمع، ويشعر أن العالم تغيّر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أصبحت “مشاكلنا تافهة” مقارنة بما يعانيه أهالي غزة.

ووصفت الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي آلاء خضر غزة بـ”بوصلة العالم وموحدته وكاسرة شوكة الاحتلال وجيشه وصانعة الرجال ومدرسة البطولة”.

أما الممثل محمد صالح الهذيلي فقال “ليس من الضروري أن تكون عربيا أو مسلما لتتضامن مع أهالي غزة بل يكفي فقط أن تكون إنسانا، مع كل ما نشاهده من قصف وتهجير وتجويع للفلسطينيين”.

وأعربت صانعة المحتوى عبير هزار عن رغبتها في أن تتوقف الحرب، وأن يعود الفلسطينيون الى حياتهم الطبيعة.