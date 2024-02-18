مناشدة أهالي في غزة للعلاج خارجها بعد تعرضهم لإصابات خطيرة (فيديو)

ناشد فلسطينيون من غزة، الجهات المختصة لإنقاذ ذويهم وإرسالهم خارج القطاع لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وقال محمد أبو وردة إن ابن عمه سعيد أبو وردة، قد أصيب بشظايا صاروخ إسرائيلي تسبب بإصابته بشلل نصفي.

وأكد محمد أن ابن عمه بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج بسبب قلة الإمكانيات الصحية في القطاع جراء الاستهداف المتكرر للمستشفيات من قبل قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، ناشد محمد عبد القادر العلاج لشقيقه عنان الذي يبلغ من العمر 16 سنة بعد تعرضه لإصابة في وجهه بعد استهدافه من قبل قناص إسرائيلي أثناء نزوحه لرفح.

وأشار محمد إلى أن شقيقه أصيب في وجهه ويديه، كما أكد حاجته لعملية جراحية عاجلة لكي يتجنب الإصابة بالشلل.

وأكد أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شقيقه ووالده أثناء نزوحه من مستشفى ناصر بالرغم من إصابته للتحقيق معهم، كما قاموا بنزع الغرز من الجرح ومن ثم أطلقوا سراحه.

كما أبدى محمد استغرابه الشديد من الصمت العالمي على جرائم الاحتلال المستمرة تجاه المدنيين في غزة.