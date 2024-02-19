جمهور الجزيرة مباشر يناشد بإغاثة أهالي شمالي غزة من شبح الموت جوعا (فيديو)

طالب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، بالضغط على دولة الاحتلال بكل السبل لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في شمالي غزة، ويتعرض لمجاعة قاتلة اضطرتهم إلى أكل أعلاف الحيوانات بل حتى ذبح الحمير وأكلها.

وشدد المشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي أكثر حزما لإغاثة الشعب الفلسطيني في شمالي غزة وسط الحصار المطبق للاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية التي تمنع عنهم الماء والغذاء والدواء وأبسط مقومات الحياة.

وأشاروا إلى أن “الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والغرب، وقف إلى جانب الاحتلال وأمده بالمال والسلاح والغطاء السياسي وحرك له الأساطيل والطائرات، بينما نحن العرب والمسلمون عاجزون عن إدخال قارورة ماء لإغاثة أهلنا الذين يموتون جوعًا وعطشا في غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة لاسيما جنوبًا مع دخول اليوم الـ136 للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصَر، وارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 29 ألف شهيد وقرابة 69 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.