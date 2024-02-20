“على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.. مؤثرون وناشطون يدعون إلى استمرار التضامن مع غزة (فيديو)

دعا ناشطون ومؤثرون عبر شاشة الجزيرة مباشر إلى استمرار الدعم والتضامن مع غزة، وثمنوا مجاهدات الفلسطينيين هناك وأشادوا بصمود المقاومة.

وقالت صانعة المحتوى بيان أحمد الرواحي “لقد علمتمونا القوة والشجاعة والصمود والصبر أمام الاحتلال الصهيوني، أطلب من كل صناع المحتوى الوقوف مع إخواننا الفلسطينيين”.

أمّا الإعلامية ميساء باديس فقد قالت “أنا هنا ومعي الشعب التونسي كله أقدم لكم كل الدعم والتضامن في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتمنت الإعلامية التونسية ميساء باديس أن ترى الشعب الفلسطيني صامدا دوما، وقالت “أتمنى لكم القوة والصمود في مواجهة التحديات التي تتعرضون لها كما أدعو لكم بالسلام والأمان، أنت شعب عظيم”.

“صبرا جميلا أهل غزة”

من جانبه دعا صانع المحتوى ريو مادون أهل غزة إلى الصبر، وقال “صبرا جميلا يا أهل غزة، كل مجاهد موعده جنات النعيم فالجهاد ذروة سنام الإسلام والدين والنصر حليف المخلصين وأنتم من أخلص دينه لربه”.

وقالت صانعة المحتوى أمل الهمالي “شعب غزة الجبار علّمنا -ولا يزال- معنى التضحية والصبر، وأقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبإن الله النصر سيكون قريب”.

دعوة إلى التضامن

أما صانع المحتوى بلال حليلة فقد قال “أنا كصانع محتوى أتضامن وأدعو إلى تعزيز التضامن مع أهالينا في غزة عبر نشر معاناتهم على منصات التواصل”.

وقالت صانعة المحتوى زينب البرقاوي “نحن زرعنا الأرض وحصدنا القمح وقطفنا الليمون وعصرنا الزيتون وكل العالم يعرف أرضنا، ونحن واجهنا الاحتلال بالحجارة والصواريخ وكل العالم يعرف كفاحنا”، وأنشدت مقطعا من قصيدة محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.