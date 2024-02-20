“نفق مجهول”.. كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قرار منع دخول الأقصى في رمضان؟ (شاهد)
هل دخلت القضية الفلسطينية تدخل “نفق مجهول”؟
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مناقشة الحكومة الإسرائيلية لمقترح يمنع المصلين بالضفة الغربية المحتلة من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وندد مشاركون بهذه الخطوة مؤكدين على أن الاحتلال دائمًا ما يستفز الفلسطينيين بمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية خاصة في الشهر الكريم.
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“نفق مجهول”
ورأى أحد المتفاعلين أن القضية الفلسطينية دخلت في “نفق مجهول” قد يستمر لفترات طويلة بين “مد وجزر”، حسب تعبيره، كما أن القضية الفلسطينية ستبقى معقّدة نوعًا ما ومحال أن تنسحب إسرائيل إلا عندما يصدر موقف عربي وعالمي موحد.
وقال الجمهور أن هذا القرار “سيزيد الطين بلة” وسيساهم في تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية لأنه “قرار باطل” يتعارض مع حرية العبادة.
وتوقّع متابعون حدوث مواجهات كبيرة في شهر رمضان المبارك بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.