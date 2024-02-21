جمهور الجزيرة مباشر يعلق على عزم الاحتلال فرض قيود على الصلاة في الأقصى خلال رمضان (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مناقشة الحكومة الإسرائيلية لمقترح يمنع المصلين من الضفة الغربية والقدس المحتلة من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وندد مشاركون بهذه الخطوة مؤكدين أن الاحتلال يزيد من”جرائمه” ضد الشعب الفلسطيني وهي لا تقل شأنا عن الحرب التي يشنها على قطاع غزة، في إشارة إلى أن الخطوة قد تشعل حربا جديدة.

ورأى المشاركون أن المقترح يعد بمثابة إعلان حرب ليس على الأرض فقط ولكنها حرب على الإسلام ومقدساته مما يستفز المسلمين بمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في هذا الشهر الكريم.

وأشار أحد المتفاعلين إلى أن القضية الفلسطينية دخلت في “نفق مجهول” قد يستمر لفترات طويلة بين “مد وجزر” ولابد من موقف عربي وعالمي لوقف هذه الحرب والحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال، على حسب تعبيره.

وقال الجمهور إن هذا القرار “سيزيد الطين بلة” وسيساهم في تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية لأنه “قرار باطل” يتعارض مع حرية العبادة.

وتوقع متابعون حدوث مواجهات كبيرة خلال شهر رمضان بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حال تبني حكومة الاحتلال هذا المقترح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل في مداولات أجراها الأحد الماضي، توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بفرض قيود على وصول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى في رمضان..