“إذا اتحدت الشعوب العربية فسيأتي النصر”.. ناشطون وصناع محتوى يتضامنون مع رفح (فيديو)

قالت صانعة المحتوى المصرية آية حجازي، إن “المجازر في غزة يومية ومخاوفنا تزداد يوما بعد يوم من المجزرة التي قد تحدث في رفح، وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر تطلب من أهالي غزة النزوح نحو الجنوب والآن ستقصفه”.

أما الناشط الإعلامي السوري سعيد سعيد فقال، إن اجتياح رفح يعني أن سكان هذه المدينة مهددون مجددا بخطر الموت المحتم.

“النصر قريب”

ودعا صانع المحتوى بلال بلعربي أهالي غزة إلى التحلي بالصبر، وقال “إن النصر قريب” مؤكدا أنه سيدعمهم بكل ما أوتي من قوة.

وأكد الإعلامي التونسي محمد صوالحية، على عمق العلاقة بين الشعوب العربية وعلى دعم الشعب التونسي للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية.

وقال “لو اتحدت الشعوب العربية سيأتي النصر حتما”، وأكد دعم الشعب التونسي للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية باعتبار أن “العلاقة بين الشعبين وطيدة وعتيدة وفيها تشارك للأحزان والأفراح”.