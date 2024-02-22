“دعم لفظي”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على إعلان غزة “منطقة موت” (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن غزة أصبحت منطقة موت وتصريح الأمم المتحدة بتعرض نصف مليون للمجاعة.

وقال متابعون إن غزة تعتبر “مسرحا للدعم اللفظي الصادر عن الأمم المتحدة وكل المنظمات العالمية”، في إشارة إلى التصريحات العديدة التي تصدر عن المنظمات الدولية دون تغيير الوضع.

ورأى مشاركون أن قطاع غزة اليوم يعاني من مشاكل عدة، من بينها فتك السلاح والجوع الذي يعاني منه أهالي القطاع، محملين المسؤولية الكاملة بعد إسرائيل، للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الداعم الرئيسي لهذه التجاوزات، حسب رأيهم.

واعتبر الجمهور أن كل هذه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تشير الى أن هناك إبادة جماعية. كما أبدى الجمهور أسفه من صمت الدول وعدم تحركها للحد من هذه الانتهاكات.

غزة أصبحت منطقة موت

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وصف غزة بأنها أصبحت منطقة موت، مشيرا إلى تدمير جزء كبير منها.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، مستمر في التدهور.

وقال غيبريسوس “أصبحت غزة منطقة موت، لقد تم تدمير جزء كبير من المنطقة، وقُتل أكثر من 29 ألف شخص وأصيب عدد أكبر بكثير”.

وأشار المسؤول الأممي إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بسرعة منذ بداية الحرب، داعيا إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية غير محدودة.