ناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل.. إعلاميون وناشطون عرب يتضامنون مع الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ (فيديو)

أعلن ناشطون وإعلاميون عرب، تضامنهم مع الزميلين بالجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في مصر، وطالبوا السلطات بالإفراج عنهما.

وقالت الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي آلاء خضر “أناشد حاليا كل منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإنقاذ وفك أسر صحفيي الجزيرة مباشر”.

وقالت الإعلامية ميساء باديس “سأتحدث اليوم عن الكلمة وعن العمل الصحفي الذي يزعج الكثير ونستشهد على ذلك بصحفيي قناة الجزيرة مباشر الزميل بهاء الدين إبراهيم والزميل ربيع الشيخ المعتقلين بالسجون المصرية بدون محاكمة، فقط لأنهما صحفيان بشبكة الجزيرة الإعلامية”.

واستنكرت في مداخلتها، سجن صحفي سنوات دون محاكمة، معربة عن تضامنها الكامل معهما، طالبة من كل الصحفيين الوقوف مع زملائهم المعتقلين.

من جانبها قالت إيمان جمال أبوسل وهي ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي إن دور الصحفي لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن ورجل الدفاع المدني والطبيب باعتبار الصحافة السلطة الرابعة التي تقدم بكل شفافية ومصداقية الرأي والرأي الآخر.

أمّا محمد صوالحية الإعلامي والناشط على منصات التواصل الاجتماعي فقال “أتضامن مع صحفيي قناة الجزيرة مباشر وأتساءل اليوم عن وجود قانون يجرم العمل الصحفي وحرية الصحافة”.

وإلى جانب الزميل بهاء الدين، تعتقل السلطات المصرية الزميل ربيع الشيخ، الذي اعتُقل من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية.

واعتُقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووُجّهت إليهما تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.