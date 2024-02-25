بانتظار بشرى أو دليل على أنهم أحياء.. غزيون يناشدون عبر الجزيرة مباشر للمساعدة في البحث عن أقاربهم (فيديو)

ناشد عدد من جمهور الجزيرة مباشر المساعدة في البحث عن أقاربهم المفقودين في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكدوا عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر عن طلبهم المساعدة من الصليب الأحمر والجهات المتخصصة في معرفة مصير أقاربهم المفقودين.

وقالوا إنهم يريدون الاطمئنان على ذويهم، ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو استشهدوا.

وأشارت أم يزن العجل بأنها فقدت ابنها منذ يوم الاثنين الماضي، وسمعت ممن حولها بأنه توجه إلى منطقة الزهرة، لكن لا توجد عنه أية معلومات حتى الآن.

وأكدت بأنها توجهت إلى الصليب الأحمر والدفاع المدني والإسعاف لمساعدتها في البحث عن ابنها، لكن دون جدوى.

وقال يحيى نبيل إن شقيقه المفقود محمد كان قد أخبره بأنه متوجه إلى دير البلح في آخر تواصل معه منذ حوالي شهر، مؤكدًا بأنهم لا يملكون أية معلومة عنه منذ ذلك الوقت.

وأفاد المركز الفلسطيني للإحصاء في آخر إحصائية له أن عدد المفقودين جراء الحرب بلغ 7800 مفقود من بينهم 4700 من الأطفال والنساء.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة ولا سيما في دير البلح (وسط) مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر يومه الـ141، وبينما يستهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات في الجنوب، تخوض فصائل المقاومة معارك ضارية مع جنوده وتتصدى له في محاور عدة.