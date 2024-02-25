جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على قمع الشرطة الإسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تبادل للأسرى (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تفريق الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة في تل أبيب كانت تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، واعتقلت عددًا من المشاركين فيها.

وأكد المشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن الشارع الإسرائيلي على صفيح ساخن بسبب مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة جراء القصف الذي تقوم به قوات الاحتلال.

وأضافوا أن هناك توترًا في الشارع الإسرائيلي، لأن قوات الاحتلال لم تحقق أي إنجاز لا في الحرب ولا في استعادة الأسرى.

ورأى مشاركون أن هذه المظاهرات رسالة للاحتلال بأن خطته في الحرب لم تجد نفعًا ولم تحقق أي إنجاز ملموس على أرض الواقع، بل بالعكس تزيد من خسائره.

وقال مشاركون إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة سوف يزيد من عدد القتلى بين الأسرى، ولا بد من إبرام صفقة لتبادل الأسرى وعقد هدنة في أسرع وقت لتهدئة الشارع الإسرائيلي، وللحد من خسائره.

ودعوا المجتمع الدولي والدول العربية إلى الضغط على الاحتلال لعقد الصفقة دون أي شروط أو قيود.