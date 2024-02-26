إعلاميون يتضامنون مع الصحفيين الفلسطينيين في يومهم العالمي (فيديو)

“الاحتلال الإسرائيلي يواجه كل من يحمل كاميرا وميكروفونا أو قلما”

تحدث إعلاميون وصحفيون للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين في يومهم العالمي.

الإعلامية التونسية ميساء باديس حيت الصحفيين الفلسطينيين مشيدة بجهادهم من أجل إيصال المعلومة الصحيحة إلى شعوب العالم.

كاميرا وميكروفون وقلم

الصحفي اللبناني عبد الله ملاعب قال، إن أغلب شهداء الصحافة سنة 2023 قتلوا في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه كل من يحمل كاميرا وميكروفونا أو قلما لتوثيق جرائم الاحتلال.

الصحفية الفلسطينية إسراء الشريف أشادت بمجهودات الصحفيين الفلسطينيين في نقل المعاناة وحجم الدمار في غزة على مدار 5 أشهر متواصلة دون كلل.

الصحفي والإعلامي التونسي محمد صوالحية قال إن مهنة الصحافة هي مهنة شريفة ومشرفة وأشاد بمجهودات الصحفيين في فلسطين في نقل الصورة كاملة.

الصحفي والناشط المقدسي منير الغول قال “أعتقد أن رسالة الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تحلت بالكبرياء والشجاعة في نقل الحقائق رغم الإصرار الإسرائيلي الكبير على خنق الصوت الفلسطيني والتعدي عليه”.

ليست مجرد مهنة

الصحفي الفلسطيني خالد صافي قال “ارتقاء 130 صحفيا خلال أول 130 يوما من العدوان الإسرائيلي دليل على أن الصحافة بالنسبة للصحفيين ليست مجرد مهنة بل هي رسالة تفانى كل واحد منهم في إيصالها”

الصحفي الفلسطيني محمود مطر أشار إلى وجوب التذكير بأعداد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة بسبب الحرب على القطاع.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذي يصادف 26 فبراير/شباط أن “صواريخ ورصاص الاحتلال قتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 124 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، من بينهم 16 من الزميلات الصحفيات، فيما لا يزال مصير زميلين اثنين مجهولًا حتى اللحظة”.