جمهور الجزيرة مباشر: إسرائيل لم تنفذ تدابير محكمة العدل بل ضاعفت الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)

أكد عدد من جمهور الجزيرة مباشر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالتدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية منذ شهر، التي طلبت فيها من إسرائيل اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد المشاركون أنها ضاعفت من ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء، وتجويع مليوني فلسطيني محاصرين في شمال غزة وجنوبها.

وأضاف مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن إسرائيل لم تلتزم بأي من قرارات الشرعية الدولية، ولم تحترم محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة ولم تنفذ قراراتها، مرجعين ذلك إلى الدعم الأمريكي المفرط لإسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

ومن المنتظر أن تسلّم إسرائيل غدًا محكمة العدل الدولية تقريرًا عن التزامها خلال الشهر الماضي باتخاذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة ضمن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة.