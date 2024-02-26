جمهور الجزيرة مباشر يوجه رسائل إلى الصحفيين الفلسطينيين بمناسبة يومهم العالمي (فيديو)

وجه جمهور الجزيرة مباشر رسائل الى الصحفيين الفلسطينيين عبر شاشة الجزيرة مباشر بمناسبة يومهم العالمي.

ووصف متابعون الصحفيين الفلسطينيين بالأبطال وذلك لما قدموه من تضحيات ومصداقية في نقل الصور الحية للأحداث وإطلاع المشاهد على كل ما يحدث رغم المصاعب والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال.

وقال آخرون إنه لا توجد كلمات كافية اليوم لمدح الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون بكل بسالة الاحتلال الإسرائيلي بسلاح القلم والكاميرا ويقدمون حياتهم فداء لوطنهم غير مبالين بالموت وراغبين في الاستشهاد.

وطلب مشاركون من الله عز وجل أن يثبت صحفيي فلسطين على قول الحق ونقل الحقيقة مشيدين بمجهوداتهم ومجهودات قناة الجزيرة مباشر في نقل الحقيقة.

ووصف متفاعلون الصحافة بصاحبة الجلالة لما تحتويه من حرية ومصداقية ولكونها مرآة العالم وهي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما يحدث اليوم.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذي يصادف 26 من فبراير/شباط أن “صواريخ الاحتلال ورصاصاته قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 124 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، من بينهم 16 من الزميلات الصحفيات، فيما لا يزال مصير زميلين اثنين مجهولًا حتى اللحظة”.