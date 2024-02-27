أحدهما إصابته نادرة والآخر بحاجة إلى زرع نخاع.. مريضا سرطان يناشدان للخروج من غزة للعلاج (فيديو)

أشار باسم أبو وابل إلى أنه لم يتلقّ أي جرعة علاجية منذ 5 أشهر

يعاني مرضى السرطان في غزة من نقص في العلاج والغذاء في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما يعانون من نقص في الرعاية الصحية بعد تدمير المستشفيات.

وقال الفلسطيني باسم أبو وابل المصاب بسرطان النخاع العظمي -في مقطع فيديو أرسله عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر- إن تحويلته للعلاج في الخارج قد تأخرت بسبب الحرب، وأكد أنه من المفترض أن يقوم بعملية زراعة نخاع عظمي.

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لم يتلقَّ العلاج منذ 5 أشهر

وأشار باسم إلى أنه لم يتلقَّ أي جرعة علاجية منذ خمسة أشهر، مشيرا إلى أنه يشعر بألم شديد في الصدر، وأضاف أن الحرب أدت إلى استشهاد زوجته وإصابة ابنه علي في بطنه وجروح في وجهه.

وناشد أبو وابل كل من يستطيع مدّ يد العون مساعدتهم على السفر إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

نوع سرطان نادر

وفي السياق ذاته، ناشد الفلسطيني محمد إسماعيل المصاب بسرطان ساركوما شحمي مخاطي، الجهات المعنية مساعدته على السفر إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وأضاف أنه يعاني من أحد أندر أنواع السرطانات، وبحاجة إلى الجرعات العلاجية والرعاية الصحية.

وأشار محمد إلى أن الحرب الإسرائيلية حالت بينه وبين سفره إلى تركيا لتلقي العلاج، إذ لم يتم إبلاغه بصدور تحويلة علاجه بسبب انقطاع شبكات الاتصال في القطاع.